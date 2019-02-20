20 Şubat Hadi ipucu sorusu: Türkiye Çöl Olmasın sloganıyla tanıdığımız vakıf hangisidir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusuna ilişkin detaylar belli oldu. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada "Türkiye'nin dört bir yanında 700.000'i aşkın gönüllüsü ve onlarca projesiyle çalışmalarını devam ettiren "Türkiye Çöl Olmasın" sloganıyla tanıdığımız vakıf hangisidir biliyor muyuz?" ifadelerine yer verildi. Böylece 20 Şubat Hadi ipucu sorusu belli oldu. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte detaylar...

20 ŞUBAT 19.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Türkiye'nin dört bir yanında 700.000'i aşkın gönüllüsü ve onlarca projesiyle çalışmalarını devam ettiren "Türkiye Çöl Olmasın" sloganıyla tanıdığımız vakıf hangisidir biliyor muyuz?

Cevap: TEMA VAKFI

TEMA VAKFI HAKKINDA

1992 yılında TEMA Vakfı'nı Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit kurdu. Amaçları Anadolu'da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. TEMA'nın "Türkiye Çöl Olmasın" sloganı toplumda yankı uyandırdı.

1992 Haziran'ında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yapılan dünyanın ilk "Yeryüzü" Zirvesi, devletlerin insanın ekosistemler üzerinde yarattığı tahribatı kabul etmesi ve buna karşı verilen mücadeleleri küreselleştirerek ön plana çıkarması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Zirve, aynı zamanda sivil toplumun güçlü bir aktör olarak sahneye çıkmasında önemli rol oynadı. "Umut Yeşertiyoruz" sloganıyla bugün 26. yaşını kutlayan TEMA Vakfı, Rio Zirvesi'nden sadece birkaç ay sonra, 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.