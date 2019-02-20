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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:21

20 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilen 'da merak bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu?

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

'nun bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da kazanan şanslı numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

20 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Şubat Sayısal Loto sonucu: 5 - 7 - 27 - 31 - 32 - 45

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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