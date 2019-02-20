Yılmaz Erdoğan sinemalarda gösterimi devam eden Organize İşler Sazan Sarmalı filmini gerekirse beyazperdede göstermeyeceğini söyledi. Mısır ve komisyon nedeniyle para kazanamadıklarını iddia etti. Milyon dolarları cebine indirirken mağdur edebiyatı yapan Yılmaz Erdoğan, meğer Organize İşler'i çok iyi biliyormuş. Gündemde mısır tartışması yaşanırken Netflix'le anlaşma imzalayan Yılmaz Erdoğan'a tepki çığ gibi büyüdü.
Twitter Yorumları:
Türkiye'de vergi ödemeyen Netflix'le anlaşan Yılmaz, bunu yemedik bilgin olsun.
Ben de Yılmaz Erdoğan'ın sinemaseverleri düşündüğünü sanmıştım. O bol sıfırlı parayı sevdiğini gördüm, yanılmadım yani.
Yılmaz, aslanım sen hangi sarmaldasın böyle. Çık adam gibi 'medyayı da sinemaseveri de kullandım' de. Yürekli ol.
Utanmadan devlete de gittiniz. Yazıklar olsun sana. Netflix üyeliğimi iptal ettim Yılmaz Erdoğan.
Olmadı Mükremin. Hep delikanlı gibi dolaşıyordun bu sana yakışmadı.
TELAFİSİ OLMAZ
Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanmasına Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ve Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği'nden de tepki geldi: Bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime somak sinema sektörümüze büyük zarar verir.
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