İŞKUR GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınavda neler sorulacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan vatandaşlar sonuçları büyük bir merakla bekliyor. İŞKUR GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, İŞKUR GSB personel alımı sözlü sınavda neler sorulacak? İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında detaylı bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak. Henüz GSB personel alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edecek. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.