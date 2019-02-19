Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.02.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 23:15

Sayı artıyor... Toplam 11 cansız beden bulundu

'de, jandarma ve hudut askerlerince farklı gün ve alanlarda lere ait olduğu değerlendirilen 3 ceset bulundu. Son bulunan cansız bedenlerle aralık ayından bu yana bulunan ceset sayısı 11'e yükseldi.

Sayı artıyor... Toplam 11 cansız beden bulundu

Alınan bilgiye göre, jandarma ve hudut askerlerince farklı günlerde, biri İpsala'ya bağlı Paşaköy köyünde Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde, diğeri yazlık sedde kenarında donmuş erkek cesedi, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette ceset bulundu.

SAYI 11'E YÜKSELDİ
lere ait olduğu değerlendirilen cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 11 ceset bulunmuş oldu, Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor. Bölgede daha önce de polisinin geri gönderdiği ve dönüş yolunda boğularak yada donarak ölen çok sayıda göçmene ait ceset bulunduğu belirlenmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSayı artıyor... Toplam 11 cansız beden bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar