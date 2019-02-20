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Odun i

’de apartman girişine konulan odunlar yüzünden çıkan tartışmada Şükrü Aksel, komşusu ’ı bıçakladı. Yaralı genç kurtarılamadı...

Odun cinayeti
İzmir Bornova'da yaşayan Sergen Hayran (23), önceki gün sobada yakmak için aldığı odunları apartmanın girişine bıraktı. Ancak, odunlar apartmana giriş-çıkışı zorlaştırdı. Aynı binada oturan kaportacı Şükrü Aksel (43) de Hayran'a odunları kaldırmasını söyledi. Aralarında daha önceden de husumet olduğu öğrenilen iki komşunun tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Şükrü Aksel, 'a bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Şükrü Aksel'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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