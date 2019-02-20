İzmir Bornova'da yaşayan Sergen Hayran (23), önceki gün sobada yakmak için aldığı odunları apartmanın girişine bıraktı. Ancak, odunlar apartmana giriş-çıkışı zorlaştırdı. Aynı binada oturan kaportacı Şükrü Aksel (43) de Hayran'a odunları kaldırmasını söyledi. Aralarında daha önceden de husumet olduğu öğrenilen iki komşunun tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Şükrü Aksel, Sergen Hayran'a bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Şükrü Aksel'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
- Yaşam
- 20.02.2019
- Gazete
Odun cinayeti
İzmir’de apartman girişine konulan odunlar yüzünden çıkan tartışmada Şükrü Aksel, komşusu Sergen Hayran’ı bıçakladı. Yaralı genç kurtarılamadı...
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