K.Maraş'ta dün Suriye uyruklu Iman Assef'in oturduğu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Ekipler yangına müdahale ederken, İman Assef'in 2 aylık bebeği Cemal Assef'in, yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yangında, dumandan etkilenen anne Iman Assef ile bebeğin amcası Halit Assef, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Yaşam
- 20.02.2019
- Gazete
K.Maraş'ta yangın faciası
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