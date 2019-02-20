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K.Maraş'ta faciası

Yandı yürek
K.Maraş'ta dün uyruklu Iman Assef'in oturduğu evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Ekipler yangına müdahale ederken, İman Assef'in 2 aylık bebeği Cemal Assef'in, yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yangında, dumandan etkilenen anne Iman Assef ile bebeğin amcası Halit Assef, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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