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  • 20.02.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 13:05

'de işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

'in Silifke ilçesinde işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İçşileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

'in Silifke ilçesinde işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıntılar gelecek...

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