Şeker ve gluten, beynimize acı çektiriyor. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin nörolojik hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Ekmeğin çiftlerde cinsel isteksizliğe neden olduğunu belirten Dr. Perlmutter, şu bilgileri veriyor: Ekmek, şüphesiz beyne olduğu kadar aşk hayatına da zarar veriyor. Günümüzün en büyük problemlerinden birini iktidarsızlık oluşturuyor. Peki, ne oluyor da kısırlık bu kadar hızlı yayılıyor? Cinsel isteksizlik yaşayan hastaların büyük çoğunluğu incelendiğinde beslenmelerinde şeker, tahıl ve gluten ağırlıklı beslendikleri görülüyor. Bu hastalar, glutensiz ve yağ oranı yüksek bir diyet yaptığında ise aşk hayatlarının hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirtiyor.
- Yaşam
- 20.02.2019
- Gazete
Ekmek yeme aşkını bitirme! Ekmek ve şeker cinsel isteksizliğe neden oluyor
Mutlu aşkın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ekmek ve şekerin cinsel isteksizliğe neden olduğunu söylüyor. Çiftleri uyarıyor: Ekmek aşkınızı tüketir. Bunun yerine tereyağı yiyin.
Şeker ve gluten, beynimize acı çektiriyor. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin nörolojik hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Ekmeğin çiftlerde cinsel isteksizliğe neden olduğunu belirten Dr. Perlmutter, şu bilgileri veriyor: Ekmek, şüphesiz beyne olduğu kadar aşk hayatına da zarar veriyor. Günümüzün en büyük problemlerinden birini iktidarsızlık oluşturuyor. Peki, ne oluyor da kısırlık bu kadar hızlı yayılıyor? Cinsel isteksizlik yaşayan hastaların büyük çoğunluğu incelendiğinde beslenmelerinde şeker, tahıl ve gluten ağırlıklı beslendikleri görülüyor. Bu hastalar, glutensiz ve yağ oranı yüksek bir diyet yaptığında ise aşk hayatlarının hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirtiyor.
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