Ekmek yeme aşkını bitirme! Ekmek ve şeker cinsel isteksizliğe neden oluyor

ve gluten, beynimize acı çektiriyor. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin nörolojik hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Ekmeğin çiftlerdeneden olduğunu belirten Dr. Perlmutter, şu bilgileri veriyor: Ekmek, şüphesiz beyne olduğu kadar aşk hayatına da zarar veriyor. Günümüzün en büyük problemlerinden birini iktidarsızlık oluşturuyor. Peki, ne oluyor da kısırlık bu kadar hızlı yayılıyor? Cinsel isteksizlik yaşayan hastaların büyük çoğunluğu incelendiğinde beslenmelerindeağırlıklı beslendikleri görülüyor. Bu hastalar, glutensiz ve yağ oranı yüksek bir diyet yaptığında ise aşk hayatlarının hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirtiyor.