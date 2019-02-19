Kısırlık, günümüzde milyonlarca çiftin hayatını olumsuz etkiliyor. Fazla kilo, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımının kısırlığa neden olduğunu belirten uzmanlar, doğurganlığı arttıran besinleri sıralıyor:
Yumurta: Kolin ile A ve E vitamini içeren yumurta, hamile kalmayı da kolaylaştırıyor. Günde 1-2 tane yenmesi öneriliyor.
Karaciğer: Erkeklerde sperm kalitesini, kadınlarda doğurganlığı artırıyor.
Yeşil sebze: Ispanak, Brüksel lahanası, kuşkonmaz ile marul tüp bebek tedavisini destekliyor.
Balık: Kadınlarda yumurta kalitesini artırıyor. Haftada mutlaka 2 kez tüketmek gerekiyor.
Kuru yemişler: Avokado, fındık, badem, ceviz ve zeytin içerdiği yüksek Omega- 3 ile hamile kalmayı kolaylaştırıyor.
- Yaşam
- 19.02.2019
- Gazete
Zeytin ye anne ol! İşte doğurganlığı arttıran besinler...
Kısırlık, günümüzde milyonlarca çiftin hayatını olumsuz etkiliyor. Fazla kilo, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımının kısırlığa neden olduğunu belirten uzmanlar, doğurganlığı arttıran besinleri sıralıyor:
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