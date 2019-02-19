Bugünkü
Takvim

Zeytin ye anne ol! İşte doğurganlığı arttıran besinler...

Zeytin ye anne ol

Kısırlık, günümüzde milyonlarca çiftin hayatını olumsuz etkiliyor. Fazla kilo, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımının kısırlığa neden olduğunu belirten uzmanlar, doğurganlığı arttıran besinleri sıralıyor:

Yumurta: Kolin ile A ve E vitamini içeren yumurta, hamile kalmayı da kolaylaştırıyor. Günde 1-2 tane yenmesi öneriliyor.
Karaciğer: Erkeklerde sperm kalitesini, kadınlarda doğurganlığı artırıyor.
Yeşil sebze: Ispanak, lahanası, kuşkonmaz ile marul tüp bebek tedavisini destekliyor.
Balık: Kadınlarda yumurta kalitesini artırıyor. Haftada mutlaka 2 kez tüketmek gerekiyor.
Kuru yemişler: Avokado, fındık, badem, ceviz ve zeytin içerdiği yüksek Omega- 3 ile hamile kalmayı kolaylaştırıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriZeytin ye anne ol! İşte doğurganlığı arttıran besinler...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri