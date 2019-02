On Numara çekiliş sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişi için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan On Numara'nun 863. hafta çekilişi için büyük ikramiye tutarı 344 bin 854 lira 15 kuruş olarak açıklandı. Peki, On Numara'nın bu hafaki çekilişinde şanslı numaralar neler? İşte 19 Şubat On Numara sonuçları ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI (19 ŞUBAT 2019)

19 Şubat On Numara sonucu: 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 36, 39, 42, 45, 47, 56, 59, 61, 64, 76, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 344 bin 854 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 149'ar lira, 8 bilen bin 760 kişi 130 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 370 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 114 bin 409 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin 283 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 298 bin 993 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 480 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 887 lira 49 kuruş aktarıldı.