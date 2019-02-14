İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Geçen yıl Ocak'ta 79 bin 422 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın aynı ayda 83 bin 416 kişinin iş bulmasına katkı sağladı. Geçen ay toplam 26 bin 67 gencin istihdamına aracı olan İŞKUR, aynı dönemde 15 bin 860 yükseköğrenim mezununu da işle buluşturdu.
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
İŞKUR yeni yıla hızlı başladı
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- Milyonların gözü o tarihte! En az yüzde 6.7 zam!
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