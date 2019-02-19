Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Nasılsınız eleqseverler? Bugün biraz eskiye gidiyoruz ve konumuz sinema. Dünya çapındaki ününü ve filmle aynı adı taşıyan lakabını 1930'daki Mavi Melek filmiyle kazanan Alman aktris kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 19 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (19 ŞUBAT 2019)

Soru: 1930'daki Mavi Melek filmiyle ünlenen Alman aktris kimdir?

Cevap: MARLENE DIETRICH

Marlene Dietrich 27 Aralık 1901 tarihinde Berlin'de dünyaya geldi.

Uzun kariyerine kabare şarkıcısı olarak başlayan Dietrich, 1920'lerde Berlin'de film endüstrisine adım atarak 1930'larda Hollywood'da parlamıştır. Kadınlarda maskülen giyimin öncüsü olarak kabul edilmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında askerlere moral vermek için cephelerde şarkı da söyleyen Dietrich'in, 50 ve 60'larda yükselen bir kariyeri olmuş, zamanının en önemli ikonlarından biri haline gelmiştir.

Oscar adayı olan Dietrich, Amerikan Film Enstitüsü'nün listesine göre gelmiş geçmiş en önemli 9. kadın oyuncudur.

İki ayrı dilde çekilen The Blue Angel / Der blaue Engel filmi, Marlene Dietrich için bir dönüm noktasıdır. Filmde canlandırdığı Lola-Lola karakteri onun, uluslararası bir film yıldızı olarak tanınmasını sağlamıştır.

Marlene Dietrich, Avustralya'da, Sidney'de bir performans sırasında sahneden düşerek kalçası kırdı ve kariyeri büyük ölçüde, 29 Eylül 1975 tarihinde sona erdi. Ertesi yıl, kocası, Rudolf Sieber, 24 Haziran 1976 tarihinde kanserden öldü. Dietrich, 7 Mayıs 1992 tarihinde, Paris'teki dairesinde 90 yaşında Böbrek yetmezliğinden öldü. Cenaze töreni, 14 Mayıs 1992 tarihinde, Roma Katolik kilisesi'nde Paris'teki La Madeleine'de yürütülmüştür.