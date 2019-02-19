Araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırırken ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına iyi bakması gerekiyor. Bazı vatandaşlar kasko sigortasını önemsiz görse de aslında maddi olarak büyük faydalar sağlıyor.
KASKO SİGORTASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
Araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırırken ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına iyi bakması gerekiyor. Bazı vatandaşlar kasko sigortasını önemsiz görse de aslında maddi olarak büyük faydalar sağlıyor.
KASKO SİGORTASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
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