Araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırırken ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına iyi bakması gerekiyor. Bazı vatandaşlar kasko sigortasını önemsiz görse de aslında maddi olarak büyük faydalar sağlıyor.



KASKO SİGORTASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR