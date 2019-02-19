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  • 19.02.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 17:52

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Gün geçtikçe trafikte artan araç sayısı kaza riskini de yükseltiyor. Bu noktada sigortaları büyük bir önem taşıyor. Peki araç sahiplerinin yaptırırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte kasko poliçeleri ile ilgili önemsenmeyen fakat aslında hayati önem taşıyan o noktalar…

Araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırırken ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına iyi bakması gerekiyor. Bazı vatandaşlar kasko sigortasını önemsiz görse de aslında maddi olarak büyük faydalar sağlıyor.

KASKO SİGORTASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

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