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  • 18.02.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 16:50

de Yavuz, Linda'ya karşı harekete geçiyor!

70. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Star TV'nin sevilen dizisi Söz'de heyecan dorukta... Derya şoke olacağı anlar yaşayacak. Peki Linda'nın elindeki kanıtlar neler?

Söz dizisi Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Sürükleyici dizi Söz, yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yavuz Linda'nın hakkından gelebilecek mi?

SÖZ 70. BÖLÜM FRAGMANI

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