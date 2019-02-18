Söz dizisi Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Sürükleyici dizi Söz, yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yavuz Linda'nın hakkından gelebilecek mi?
SÖZ 70. BÖLÜM FRAGMANI
Söz dizisi Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Sürükleyici dizi Söz, yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yavuz Linda'nın hakkından gelebilecek mi?
SÖZ 70. BÖLÜM FRAGMANI
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