Hadi bugün 15 bin TL ödülü ile 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Ödül Marshall'dan 15.000 TL! Evinizin duvarlarında nasıl renklerden hoşlanırsınız? Daha canlı renkler mi yoksa daha sade renkler mi? Tabi bunların silikonlu, su bazlı ve silinebilir gibi özellikleri de vardır. Peki bu özelliklere sahip olan şey ne olabilir hadici?" denildi. İşte 18 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (18 ŞUBAT 2019)

Soru: Silikonlu, su bazlı, silinebilir özelliklere ait ürün nedir?

Cevap: BOYA

Boya, herhangi bir nesneye renk vermek için veya koruma amaçlı olarak uygulanan kaplamaya denir. Boya hemen hemen tüm malzemelere uygulanabilir. En çok kullanıldığı alanlar sanat, tasarım, endüstriyel kaplamalar, ulaşım (şerit çizgileri) ve korumadır (su veya hava temasını kesme amacıyla). Boya kimyasal özelliği bakımından ana olarak yaş boya ve toz boya olmak üzere ikiye ayrılır.

Boyaları temel olarak dört bileşen oluşturur: Bağlayıcı, çözücü, pigmentler ve diğer katkı maddeleri. Bağlayıcının kullanımı zorunludur çünkü içerisindeki katı dolgu maddelerini bağlayarak kurumuş boya filminin oluşmasını sağlayan ve yüzeye yapıştıran, bağlayıcı maddedir. Bağlayıcının cinsi ve miktarı boyanın silinebilirlik, (sadece plastik boya için geçerli olmak üzere) sertlik, yapışma, renk dayanıklılığı gibi özelliklerini belirler. Çözücü, boyanın viskozitesini ayarlamak için kullanılır. Uçucu olup film tabakasının oluşumuna katkıda bulunmaz, fakat yüzey yayılımını gerçekleştirir. Pigmentler boyaya renk ve örtücülük özelliği verir. Bunun dışında katılan her madde film tabakasıyla birleşerek boyaya fiziksel ve kimyasal özellik verir. Boyalar bağlayıcının cinsine bağlı olarak su bazlı ve solvent bazlı olarak ikiye ayrılırlar.