İlk cemre ne zaman düşer? 3 aşamada gerçekleşen cemre düşme olayı için geri sayım başladı. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşer. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesiyle hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? Havaya cemre ne zaman düşer? Cemre nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.