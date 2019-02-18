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'Say'gın hediye

'Say'gın hediye
Bursa'da ilkokul öğrencisi Arya Su Gülenç (9), New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci oldu. Başarılı performansıyla adından söz ettiren Gülenç, uluslararası yarışmalara, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın hediye ettiği enstrümanla hazırlanacak.



Küçük kız, "Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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