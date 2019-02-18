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'de anahtarla açılan köprü, görenleri şaşırtıyor

Köprü kilit

İkizdere'ye bağlı Şimşirli Köyü'nün Çumra mezrasında evleri bulunan 6 aile, derenin üzerine 21 metrelik çelik halatlı asma köprü inşa ettirdi. Ancak çobanlar tarafından köprüden geçirilen hayvanlar, tarım ürünlerine zarar verdi. Köylüler ise ilginç bir yöntem geliştirdi. Vatandaşlar, köprünün girişine yaptıkları kapıyı kilitledi. Çoğaltılan anahtarlar da 6 ev sahibine verildi. Anahtarla kapıyı açıp köprüden geçen ve misafirlerini de kapıyı açıp içeri alan köylüler, bu şekilde sürünün ürünlerine zarar vermesini önledi.

Anahtarla açılan köprü, görenleri şaşırtıyor. Ziyaretçiler köprünün önünde fotoğraf çektiriyor.

Köylüler, kapısını anahtarla açtıkları köprüden geçerek, mezraya gidip, geliyor.

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