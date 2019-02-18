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  • 18.02.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 20:33

Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısında bulundu. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından İstanbul'a kar mı geliyor, hava nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Meteoroloji'nin hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava sıcaklıkları yakın zamanda değişim gösterse de önümüzdeki günlerde kar yağışı olacağı Meteoroloji uzmanları tarafından ön görülüyordu. Meteoroloji tarafından açıklamanın ardından vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

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