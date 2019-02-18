Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava sıcaklıkları yakın zamanda değişim gösterse de önümüzdeki günlerde kar yağışı olacağı Meteoroloji uzmanları tarafından ön görülüyordu. Meteoroloji tarafından açıklamanın ardından vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt aramaya başladı.