



Türkiye'nin önemli noktalarında başlayan tanzim satışları artık internet üzerinden de yapılmaya başlandı. İnternetten tanzim satışlarının başlamasının ardından vatandaşlar ePTTAVM tanzim satış fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Tanzim satış noktalarında ilk olarak domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışına başlandı. Ürün çeşitlerinden tek seferde kişi başına en fazla üç kilo satın alınabiliyor. ePTTAVM giriş ekranı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.