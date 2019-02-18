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  • 18.02.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 19:21

tanzim satış fiyatları ne kadar? !

İnternet üzerinden tanzim satışlar başladı. Vatandaşlar şimdi tanzim satış fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. ile ilgili merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Türkiye'nin önemli noktalarında başlayan tanzim satışları artık internet üzerinden de yapılmaya başlandı. İnternetten tanzim satışlarının başlamasının ardından vatandaşlar ePTTAVM tanzim satış fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Tanzim satış noktalarında ilk olarak domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışına başlandı. Ürün çeşitlerinden tek seferde kişi başına en fazla üç kilo satın alınabiliyor. ePTTAVM giriş ekranı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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