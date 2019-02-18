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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 21:26

18 Şubat belli oldu! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

On Numara'da meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango idaresi 18 Şubat nı açıkladı. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte MPİ On Numara sonuçları sorgulama...

18 Şubat On Numara sonuçları belli oldu! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

Her hafta pazartesi günü çekilen On Numara'da meraklı bekleyiş sona erdi. Bu haftanın şanslı numaraları Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. Şimdi vatandaşlar ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte merakla beklenen On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (18 ŞUBAT 2019)

sonucu: 8 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 27 - 30 - 31 - 36 - 39 - 42 - 45 - 47 - 56 - 59 - 61 - 64 - 67 - 76 - 77 - 80

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

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