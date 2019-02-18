Kardeş Çocukları 5. yeni bölümden ilk sahne: Geçmişin gizemi çözülüyor!

Kardeş Çocukları dün akşam Star TV'de yayınlandı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi Kardeş Çocukları'nda Ümran ile Yıldırım karşılaşması heyecan yaratacak. İşte yeni bölümden ilk sahne...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ümran, köyde Cemal dehşeti yaşarken Umay ise yıllar sonra karşısında bulduğu Yıldırım'la hayatının sınavını verir. Yıldırım'ın teyzesi için sıradan biri olmadığının farkında olan Hayat geçmişin peşine düşer. Hayat'ın artık kendileriyle yaşayacağını kabullenmek zorunda kalan Umay, onu kendi dünyasına alıştırmak için adeta baştan yaratır. Hayat'ın pırıltılı dünya ile sınavı olanca şiddetiyle başlarken, İstanbul'dan Karalılar'a gelen haberler, Ümran'ı harekete geçirir. Ümran, hayatının yüzleşmesine yürüdüğünden habersiz, kızına sahip çıkmak için soluğu İstanbul'da alır, ancak karşısında bambaşka bir Hayat bulur. Diğer yanda Umay, Yıldırım ve Reşat arasında kurulan mecburi bağın sancılarıyla uğraşırken, Hayal ve Hayat arasındaki bağ ise, iki kızın birbirinden habersiz Volkan'a duydukları heyecanla sınanmaya başlar.