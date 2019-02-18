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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 09:23

yorumları – 18 Şubat 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 18 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Konu kendiniz olan birebir atışmada iki kişi arasındaki konulara müdahil olup çözmek konusunda uzmansınız. Bugün bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup da, sürekli şikayet eden yapınızı daha fazla zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemiyorsunuz. Yeteneklerinizi sergilemekte yetersiz kaldığınız zaman huysuzlaşıyorsunuz.

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