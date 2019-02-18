KOÇ:

Konu kendiniz olan birebir atışmada iki kişi arasındaki konulara müdahil olup çözmek konusunda uzmansınız. Bugün bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup da, sürekli şikayet eden yapınızı daha fazla zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemiyorsunuz. Yeteneklerinizi sergilemekte yetersiz kaldığınız zaman huysuzlaşıyorsunuz.