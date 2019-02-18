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  • 18.02.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 09:22

Domaniç'te ev ve ahır ı

'nın Domaniç ilçesi çıkan da iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.

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