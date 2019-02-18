Kadın 50. yeni bölümde Bahar ile Sarp arasında soğuk rüzgarlar esiyor!

Kadın dizisi Salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Hem konusu hem de oyuncularıyla oldukça sevilen dizinin bir sonraki bölümü merakla bekleniyor. Bahar'ın ciddi kararlar vereceği Kadın yeni bölümden sahneler haberimizde yer alıyor.



KADIN 50. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Münir'in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl'ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar'ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir. Pırıl'ın ve Münir'in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler. Ama Pırıl, Bahar'ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp'ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp'ın çocukları mı? Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar'a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.