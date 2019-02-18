Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Çukur, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yine heyecanlı sahnelerin izleneceği Çukur'un yeni bölümünde Çeto ve Mahsun'un neler planladığı merak konusu oldu.
ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANI
Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Çukur, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yine heyecanlı sahnelerin izleneceği Çukur'un yeni bölümünde Çeto ve Mahsun'un neler planladığı merak konusu oldu.
ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANI
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