Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Çukur, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yine heyecanlı sahnelerin izleneceği Çukur'un yeni bölümünde Çeto ve Mahsun'un neler planladığı merak konusu oldu.

ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANI