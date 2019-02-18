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  • 18.02.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:04

53. yeni bölümde Koçovalılar ve Karakuzular hesaplaşıyor!

Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi , büyük bir ilgiyle izleniyor. Çukur’un 53. yeni bölümüyle bu akşam Show TV’de olacak. Çukur’da yaşanacak olan Koçovalılar ve Karakuzular’ın hesaplaşması büyük bir heyecan yaratacak.

Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Çukur, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yine heyecanlı sahnelerin izleneceği Çukur'un yeni bölümünde Çeto ve Mahsun'un neler planladığı merak konusu oldu.

ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANI

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