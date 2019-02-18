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  • 18.02.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:37

nedir? 2019 yılında ilk

Baharın gelişini müjdeleyen nin 2019 yılında ne zaman düşeceği merak ediliyor. Vatandaşların her yıl takip ettiği ve sıcaklığın yükselmeye başlayacağını ifade eden cemre hangi tarihlerde ve nereye düşecek?

Birer hafta arayla 3 ayrı yere düşen cemre vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemrenin ne demek olduğu ve 2019 yılında hangi tarihlerde düşeceği gündemde sıkça konuşulan konular arasında yerini aldı.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2019?

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