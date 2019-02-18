Birer hafta arayla 3 ayrı yere düşen cemre vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemrenin ne demek olduğu ve 2019 yılında hangi tarihlerde düşeceği gündemde sıkça konuşulan konular arasında yerini aldı.
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2019?
Birer hafta arayla 3 ayrı yere düşen cemre vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemrenin ne demek olduğu ve 2019 yılında hangi tarihlerde düşeceği gündemde sıkça konuşulan konular arasında yerini aldı.
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2019?
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