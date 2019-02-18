Birer hafta arayla 3 ayrı yere düşen cemre vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemrenin ne demek olduğu ve 2019 yılında hangi tarihlerde düşeceği gündemde sıkça konuşulan konular arasında yerini aldı.



CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2019?