Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz unutulmaz bir Yeşilçam sahnesinden geliyor. Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?" denildi. İşte 18 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (18 ŞUBAT 2019)

Soru: Tarkan ahtapot sahnesi hangi filmdedir?

Cevap: TARKAN VİKİNG KANI

Oyuncular: Kartal Tibet, Eva Bender, Seher Şeniz, Bilal İnci, Fatma Belgen, Tarık Şimşek, Atıf Kaptan, Yusuf Sezer

Filmde, Tarkan'ın Vikingler tarafından kaçırılan Yonca Hatun'u kurtarmaya çalışması konu edilir. Hun İmparatoru Atilla, Avrupa devletlerini tek tek fethetmeye başlar. Bu yüzden zayıflayan ülkeler İskandinavya'dan gelen Viking tehlikesine karşı savunmasız kalırlar. İyice güçlenen Vikingler, Atilla'nın kızı Yonca Hatun'u isteyen Çin İmparatoru'yla anlaşma yaparlar. Bunun üzerine, Hun kalesini kuşatarak Yonca Hatun'u esir alırlar. Tarkan, Yonca Hatun'u kurtarıp aynı zamanda intikam almak için Vikingler'in peşine düşecektir.