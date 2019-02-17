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  • 17.02.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 10:30

'da 3. devir! 16 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

sonuçları için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilme umuduyla biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Geçtiğimiz haftadan 2 milyon devreden Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye 3 milyon 837 bin olarak belirlendi. Peki, bu haftaki şanslı numaralar neler İşte çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1193. hafta çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Geçtiğimiz haftadan 2 milyon 270 bin 200 lira devreden Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için büyük ikramiye tutarı 3 milyon 837 bin 551 lira olarak açıklandı. Peki, bu haftaki Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 16 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 ŞUBAT 2019)

16 Şubat Sayısal Loto sonucu: 07 - 11 - 22 - 30 - 37 - 44

Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 185 kişi 3 bin 568 lira 55'er kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

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