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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 10:00

yorumları – 17 Şubat 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Kendinizi hislerinize kapatıp mantığınız ile hareket edeceksiniz. Bunun sebebi insanlardan gördüğünüz farklı muamele. Bugün bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup, sürekli her şeyden şikayet eden yapınızı daha fazla zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemeyişinizde haklı olabilirsiniz. Birden fazla işi aynı anda yapmak zorunda kalabilirsin. Uzun süredir beklettiğin bazı planlarını yürürlüğe koyabilirsin.

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