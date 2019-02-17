KOÇ:

Kendinizi hislerinize kapatıp mantığınız ile hareket edeceksiniz. Bunun sebebi insanlardan gördüğünüz farklı muamele. Bugün bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup, sürekli her şeyden şikayet eden yapınızı daha fazla zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemeyişinizde haklı olabilirsiniz. Birden fazla işi aynı anda yapmak zorunda kalabilirsin. Uzun süredir beklettiğin bazı planlarını yürürlüğe koyabilirsin.