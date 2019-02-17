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  • 17.02.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 11:07

31. yeni bölüm fragmanı: Sanem ve Can barışacak mı? (30. son bölüm özeti)

30. bölümüyle dün aşam ekranlara geldi. Erkenci Kuş'un yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Can ve Sanem arasında yine bir krizin ortaya çıktığı görülüyor. İşte Erkenci Kuş 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Sanem ve Can arasında kriz

31. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un son bölümde Can ve Sanem arasında yeni bir kriz çıkmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında da Can ve Sanem'in yine tartıştığı görülüyor. Peki, son bölümde neler yaşandı? İşte Erkenci Kuş 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Erkenci Kuş 31. yeni bölüm fragmanı;

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Can ve Sanem aşkında yeni kriz! Can, Sanem'i affedecek mi?

Sanem'in kokusunu Fabbri'ye verdiğini öğrenen Can, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Sanem kendini ifade etmeye çalışsa da Can çok kırılmıştır ve kafasını toplamak için birkaç gün şehir dışına çıkmaya karar verir. Sanem ve Can'ı barıştırmak için bunu fırsat bilen Emre bir plan yapar, Leyla ve Ceyceyden de destek alır. Aynı otelden Sanem için de bir oda ayarlarlar. Sanem başta istemese de otele gider. Karşılaşmaları bir tesadüfmüş gibi davranır. Otelde katıldıkları seminerde yaptıkları hatalarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Acaba bu plan, aşklarına kaldıkları yerden devam etmek için yeterli olacak mıdır?

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