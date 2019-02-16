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  • 16.02.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 23:43

2018'de 'ta sergilendiği yerden hangisidir?

2018'de 'ta sergilendiği yerden hangisidir sorusu 'de soruldu. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

2018'de Teksas'ta sergilendiği yerden bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisidir?

Atv ekranlarının sevilen programı 'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "2018'de 'ta sergilendiği yerden hangisidir?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki 2018'de Teksas'ta sergilendiği yerden bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisidir? İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU...

Soru: 2018'de Teksas'ta sergilendiği yerden bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisidir?

A- Deve kuşu

B- Köpek Balığı

C- Su aygırı

D- Komodo ejderi

Cevap: B- Köpek Balığı

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