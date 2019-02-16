3 aylar ne zaman başlayacak? Regaip kandili ne zaman?

Şimdilerde birçok vatandaş 3 aylar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. İslam aleminin merak ettiği Regaip kandili ne zaman sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik. Peki, Regaip kandili ne zaman? İşte detaylar...

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Üç aylar ise 8 Mart Cuma tarihinde başlıyor.

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının habercisi olan, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.Ayrıca, "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber'in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan " haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.