Mardin'de nişan yolunda feci kaza: 3 ölü, 14 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Mardin'in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.