Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.02.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 13:51

Mardin'de nişan yolunda feci kaza: 3 ölü, 14 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Nişan yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Mardin'in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMardin'de nişan yolunda feci kaza: 3 ölü, 14 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar