Avlu 31. bölüm fragmanı: Özge’nin kaybolan bebeği bulunacak mı?

Avlu dizisinde gerilim dolu sahnelerin ardı arkası kesilmiyor. Avlu'nun yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Peki Avlu'da Kudret'in yeni planı ne olacak? Kimin canını almayı hedefliyor?



AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Azra, sonunda Yiğit'in elinden kurtuldum derken kendini başka bir belanın ortasında bulur. Bu esnada Özge'nin bebeği de ortadan kaybolmuştur. Deniz, Kudret'e kaptırdığı kozu geri kazanır. Şimdi avluda kartlar yeniden dağıtılacaktır. Pelin'in davasında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Deniz, onu konuşmaya ikna etmeye çalışırken Kudret, Pelin'i susturmak için hangi yola başvuracak?