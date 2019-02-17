Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Araçlar altında kaldı
Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Beykoz'da bir evin bahçe duvarı, sokakta park halinde bulunan iki aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar meydana geldi.
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