İlk cemre ne zaman düşecek? Yurt genelinde etkili olan soğuk havalardan bunalan vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı. Şubat ayının yavaş yavaş sonlarına yaklaşmamız ile birlikte cemre tarihleri de gündeme geldi. Üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü de toprağa düşer. Cemre düşmesinin tamamlanmasının ardından havaların ısındığına inanılır. Peki, havalar ne zaman ısınacak? Birinci cemre havaya ne zaman düşecek?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

2019 cemre tarihleri