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  • 17.02.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 12:05

21. yeni bölüm fragmanında Hünkar Hanım'ı bekleyen tehlike!

Perşembe akşamlarının heyecanla izlenen dizisi ’nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu ve yayınlandı. ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Hanım ile Fekeli arasındaki buzlar tamamen eriyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz ile doktor hanım arasında romantik anlar yaşanıyor. Diğer yandan Demir ile Züleyha konağı terk ediyor. Heyecan dolu olayların hız kesmedi Bir Zamanlar Çukurova'nın 21. bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Demir ve Yılmaz arasında bu kez neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünden sahneler...

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