Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "Sıkıntı, dert, keder, üzüntü anlamına gelen ifade hangisidir?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki kakalak hangisinin bir türüdür? İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU...

Soru: Sıkıntı, dert, keder, üzüntü anlamına gelen ifade hangisidir?

A)Teamül B)İstiare C)Gaile D)Minval

Cevap: C-Gaile