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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 22:13

Osmanlı Devleti'nde kullanılan "", "" ve "sümün" hangisinin çeşitleridir?

Osmanlı Devleti'nde kullanılan "", "" ve "sümün" hangisinin çeşitleridir sorusu 'de soruldu. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolata ve sümün hangisinin çeşitleridir?

Atv ekranlarının sevilen programı 'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "Osmanlı Devleti'nde kullanılan "", "" ve "sümün" hangisinin çeşitleridir?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki kakalak hangisinin bir türüdür? İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN TARİH SORUSU...

Soru: Osmanlı Devleti'nde kullanılan "şerifi", "zolata" ve "sümün" hangisinin çeşitleridir?

Cevap: B- Para

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