Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.02.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 23:44

hangisini 21 kez yapmıştır?

hangisini 21 kez yapmıştır sorusu 'de soruldu. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?

Atv ekranlarının sevilen programı 'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada " hangisini 21 kez yapmıştır?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki ? İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU...

Soru: Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?

a) Uzaya çıkmak

b) Manş Denizi'ni yüzerek geçmek

c) Everest'in zirvesine tırmanmak

d) Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle geçmek

Cevap: C- Everest'in zirvesine tırmanmak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriApa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar