Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır? İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU...

Soru: Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?

a) Uzaya çıkmak

b) Manş Denizi'ni yüzerek geçmek

c) Everest'in zirvesine tırmanmak

d) Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle geçmek

Cevap: C- Everest'in zirvesine tırmanmak