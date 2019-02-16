Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "Kakalak hangisinin bir türüdür?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki kakalak hangisinin bir türüdür? İşte cevabı...

KAKALAK HANGİSİNİN BİR TÜRÜDÜR?

Cevap: D - Böcek

KAKALAK NEDİR?

Kakalak hamam böceğinin bir türüdür. Kakalak böceği halk arasında kalorifer böceği olarak da bilinir. 0.5-1 cm boyunda, kahveregi, en hızlı üreyen hamam böceğidir. Kakalak böceğinin bıraktığı bir pakette 40-48 civarında yumurta vardır.