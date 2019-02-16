Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.02.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 21:44

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: ?

sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. Vatandaşlar "Kakalak hangisinin bir türüdür?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte cevabı...

Kakalak hangisinin bir türüdür?

Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki kakalak hangisinin bir türüdür? İşte cevabı...

KAKALAK HANGİSİNİN BİR TÜRÜDÜR?

Cevap: D - Böcek

KAKALAK NEDİR?

Kakalak hamam böceğinin bir türüdür. Kakalak böceği halk arasında kalorifer böceği olarak da bilinir. 0.5-1 cm boyunda, kahveregi, en hızlı üreyen hamam böceğidir. Kakalak böceğinin bıraktığı bir pakette 40-48 civarında yumurta vardır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKim Milyoner Olmak İster sorusu: Kakalak hangisinin bir türüdür?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar