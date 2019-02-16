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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 21:18

16 Şubat sonuçları açıklandı! İşte MPİ Sayısal Loto sonucu sorgulama…

’da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango idaresi tarafından çekilen belli oldu. İşte sonucu sorgulama…

16 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen 'da bu hafta kazanan talihli numaralar belli oldu. 13 Şubat şimdi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş saat 21.15'te yapıldı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 ŞUBAT 2019)

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 7- 11 - 22 - 30 - 37 - 44

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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