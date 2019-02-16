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  • 17.02.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 07:16

'nde 4,2 büyüklüğünde

'nde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Ege'de şiddetli deprem!

Afet ve Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de 'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

in 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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