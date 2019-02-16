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  • 17.02.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 07:34

'nin en meşhur pilotu hayatını kaybetti! Selahattin Sivri kimdir?

emekli kaptan pilotlarından hayatını kaybetti. Sivri'nin 1989 yılının Ekim ayında Zürih-Antalya seferini yaparken ’’ gördüğünü söylemesi günlerce konuşulmuştu.

THY'nin en meşhur pilotu öldü!

emekli kaptan pilotlarından yaşama veda etti. Selahattin Sivri'nin 1989 yılının Ekim ayında Zürih-Antalya seferini yaparken '' gördüğünü söylemesi günlerce konuşulmuştu.

Türk Hava Yollarının emekli kaptan pilotlarından Selahattin Sivri, o tarihte Boeing 727 kokpitinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"11 bin metre yükseklikte uçuyorduk, birden yanımdaki iki arkadaşımla birlikte sol tarafımızda kırmızı, mavi, yeşil, keskin beyaz renkli ışıklar saçan apartman büyüklüğünde ve yumurta şeklinde dev bir cisim gördük. Yugoslavya hava sahasında sol üstümde, 2 bin metre uzaklıkta gördük. Önce uçak zannettik. Ancak ışık kümesi dikkatimizi çekecek şekilde keskinleşince, ne olduğunu merak ettik. Işık kümesi, 10 dakika sonra önümüze geçti.

Normal uçaktan birkaç misli büyük bir şekilde önümüzde uçmaya başladı. kule ile bağlantıya geçtiğimizde böyle bir cisim görmediklerini söylediler. Cisim, rengarenk ışıklarını saçarak 15 bin metreye yükseldi ve beyaz ışık topu haline dönüştü. Sonra keskin bir beyaz ışık topu halinde yükselerek kayboldu."

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