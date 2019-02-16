Alo Fetva'ya sorduk: Elma soymak caiz mi?

Dinikonularda merak edilenlere cevap vermek için kurulan 'ALO Fetva Hattı 190' ilginç sorulara sahne oldu. Antalya Müftülüğü'nde görev yapan vaiz Saffet Sevim, "Bir vatandaş elmanın soyulup mu yoksa soyulmadan mı yenmesi gerektiğini sordu. İstenilen şekilde tüketilebilir" diyerek ilginç sorulara örnek verdi. Vaiz Ziya Gökalp de "Düğünü mevlitli mi, eğlenceli mi yapayım?" sorusunun sorulduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Önemli olan nikahtır. Mevlit de olabilir, eğlence de. Harama düşmemek önemli. Başka bir vatandaş, oğlunun üniversite öğrencisi olduğunu ve evlenmek istediğini, ne yapması gerektiğini sordu. Rızkını kazanabilecek ehliyete sahipse evlenebilir. Geçimini sağlayabilecek zamana kadar sabretmeli."