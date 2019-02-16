16 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu: Büyük kedilerin en büyüğü hangisidir?

Merakla beklenen canlı bilgi yarışması Hadi ipucu sorusu belli oldu. İpucu sorusu hayvanlar aleminden geliyor. Hadi bugün 20:30'da başlayacak. Günün şanslılarının kazanacağı rakam ise 20 bin lira olarak belirlendi. Hadi'nin Instagram hesabından bugün yapılacak yarışmasının ipucu sorusuna ilişkin "Büyük kedilerin en büyüğü olan hayvanın ismi hangisidir?" paylaşımı yapıldı. İşte o sorunun cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 ŞUBAT, 20.30)

Soru: Hem güzelliklerine hem güçlerine hayran olduğumuz büyük kedilerin en büyüğü hangisi?

Cevap: SİBİRYA KAPLANI

SİBİRYA KAPLANI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Kedigiller familyasında yaklaşık 40 tür vardır. Familyanın en büyük üyesi ise, kaplan türünde bulunur: Sibirya kaplanı. Sibirya kaplanı ya da bilinen diğer ismiyle Amur kaplanı, kedigiller familyasından Sibirya'da yaşayan bir kaplan alt türü.

Sibirya kaplanı, Rusya'nın doğusunda ve Çin'de yaşar. Bu türün en iri erkeklerinin uzunluğu 3 metreyi bulur, ağırlıkları ise yaklaşık 300 kilodur.