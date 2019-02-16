



Yalova'ya bağlı Sugören Köyü'nde kilise temelleri üzerine inşa edilen Sugören Merkez Camii'nin mihrabı ilk yapıldığı şekilde yıllarca kullanıldı. Cami, 1981'de yıkılıp yeniden yapılırken de aynı temeller üzerine oturtuldu. Hata 37 yıl boyunca fark edilmedi. Köylüler ibadetlerini hiç aksatmadı, ancak kıble yönünün doğru olup olmadığı hep konuşuldu. Camiye gelen İsa Kaya adlı imam ise, kıblenin yanlış olduğunu fark ederek, cami içerisine doğru yönü gösteren çizgiler çizdi ve namazı bu tarafa kıldırmaya başladı.