Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.02.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 18:51

'da ilginç olay! Kıblesi yanlış caminin imamı da ayrıldı

’nın ’nde 37 yıl boyunca kıblesi yanlış olarak namaz kılınan caminin hocası, doğru yönü gösteren çizgiler cemaat tarafından sökülerek eski kıble yönüne doğru namaz kıldırması istenince tayinini isteyip köyden ayrıldı.



Yalova'ya bağlı Sugören Köyü'nde kilise temelleri üzerine inşa edilen Sugören Merkez Camii'nin mihrabı ilk yapıldığı şekilde yıllarca kullanıldı. Cami, 1981'de yıkılıp yeniden yapılırken de aynı temeller üzerine oturtuldu. Hata 37 yıl boyunca fark edilmedi. Köylüler ibadetlerini hiç aksatmadı, ancak kıble yönünün doğru olup olmadığı hep konuşuldu. Camiye gelen İsa Kaya adlı imam ise, kıblenin yanlış olduğunu fark ederek, cami içerisine doğru yönü gösteren çizgiler çizdi ve namazı bu tarafa kıldırmaya başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriYalova'da ilginç olay! Kıblesi yanlış caminin imamı da ayrıldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar