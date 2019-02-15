Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Sinop, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Tokat, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor..

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Çok bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile Finike, Kale, Kaş ve Kumluca ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7